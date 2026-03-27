Стратегічне мислення Буданова критично важливе для України, - Кулеба

Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

«Це людина (ред. – Буданов), яка здатна думати на кроки вперед. Я дуже ціную таких людей, тому що, на мою думку, Україна як державний проєкт значною мірою потерпає від браку стратегічного мислення», - зазначив Кулеба.

За словами дипломата, Буданов демонструє підхід, заснований не на логіці тотального протистояння, а на розумінні того, що навіть складні партнери можуть бути корисними для досягнення стратегічних цілей. Така філософія, на його думку, створює більше можливостей для ефективної державної політики.

Кулеба також акцентував на політичній природі домовленостей між Зеленським і Будановим напередодні призначення останнього. Він наголосив, що це приклад взаємодії суб’єктних фігур, які здатні знаходити спільні рішення в інтересах держави.

«На мою думку, домовленість Зеленського і Буданова про співробітництво - це перший акт політики в Україні з 2022 року, адже політика - це коли суб’єктні фігури домовляються між собою», - підкреслив ексглава МЗС.