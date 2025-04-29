Стратегія Путіна щодо Трампа і мирних переговорів: експерт розкрив плани Кремля

Володимир Путін і Дональд Трамп

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Суперечливі заяви щодо готовності Росії до мирних переговорів і припинення вогню максимально заплутують ситуацію і не дають зрозуміти, а чого насправді хоче Кремль. Не варто робити великі висновки з окремих заяв і дій РФ, натомість слід зрозуміти більш довгострокові цілі президента Володимира Путіна та особливості його тактичної гри.

Про це політолог Володимир Фесенко написав у Мережі.

Які цілі Путіна щодо України і Трампа?

Головна мета війни Путіна — знищити незалежність України, відновити російський контроль над нею або шляхом військової перемоги, або через примус до «миру» на умовах Москви. Наміри диктатора щодо України не змінилися.

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«Але після повернення Трампа до влади в США і демонстрації його намірів припинити війну в Україні і залагодити відносини з Росією, у російського диктатора з’явилася нова мета — укласти велику геополітичну (і геоекономічну) оборудку з Трампом, і тим самим розколоти єдність Західного світу, відновити і посилити глобальний вплив Росії, і одночасно зменшити залежність Росії від Китаю», — пояснив Фесенко.

Він додав, що Путін і раніше прагне розподілу сфер впливу між Заходом і Росією, але з поверненням Трампа до Білого дому для цього з’явилися певні можливості.

Стратегія Путіна

За словами політолога, наміри російського диктатора щодо президента США жодним чином не суперечать його прагненню знищити або підкорити Україну. Просто зараз Путін хоче зробити це, використавши особливості зовнішньополітичних підходів Трампа.

«Тобто, якщо Трамп хоче миру, то путін пропонує йому можливість завершення війни в Україні, але переважно на російських умовах. Шляхом нібито „мирних переговорів“ Кремль хоче, щоб Трамп дотиснув Київ до миру саме на російських умовах. А якщо не вийде, то звинуватити Україну в небажанні припинити війну, підштовхнути Трампа до виходу з мирних переговорів і повного припинення воєнної підтримки України», — пояснив стратегію Путіна Фесенко.

На його думку, паралельно очільник Кремля продовжуватиме переговори з Білим домом, аби укласти ту саму «Велику оборудку» (Big Deal) між Росією і США, спокушаючи Трампа привабливими бізнес-проєктами.

«Таким чином, ідеальний сценарій для Кремля — домовитись з Трампом і примусити Україну до миру на своїх умовах, або домовитись з Трампом і продовжити війну в Україні», — зазначив експерт.

Тактика Путіна

Для реалізації цього сценарію Путін використовує відповідний тактичний інструментарій. Так, періодично Кремль та сам президент РФ переконують Трампа у щирості прагнення до миру, дуже хорошому ставленні до президента США та бажанні домовитися на взаємовигідних умовах.

«Для цього робляться відповідні миротворчі заяви (останнім часом і про тимчасові „перемир’я“), потоком ллються лестощі на адресу Трампа, малюються його портрети, пропонуються супер-привабливі бізнеси-проекти, наполегливо обробляється спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Але потім, коли починаються конкретні переговори про припинення війни, Кремль починає висувати умови і вимагати односторонніх поступок з боку України, і навіть з боку США», — йдеться у дописі політолога.

Він зазначив, що Москва активно використовує тактику затягування мирних переговорів. Для Росії — це не мета, а інструмент. У Кремлі хочуть, щоб у Трампа увірвався терпець по відношенню до України.

Виконавці тактичних завдань Кремля

Фесенко вказав, що різні тактичні завдання Кремля виконують різні путінські поплічники:

спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв має роль доброзичливого переговірника зі США та бізнес-спокусника;

очільник МЗС Сергій Лавров — роль злого переговорника.

Експерт пояснив, що наявність у Путіна переговірників, які виконують протилежні завдання, дозволяє російському диктатору маневрувати та проводити подвійну політику у стосунках зі США навколо теми мирних переговорів. Одночасне або почергове використання Дмитрієва та Лаврова ще і дозволяє Путіну тримати баланс протилежних інтересів у своєму оточенні.

Як цілі Путіна можна використати для тиску на нього?

Фесенко акцентував, що не варто плутати тактичні маневри Путіна з його реальною політикою. Водночас Україні та особливо США треба враховувати подвійність нинішніх стратегічних цілей Росії.

«Саме зацікавленість путіна в домовленостях з Трампом можна використовувати для переговорного тиску на Росію. Замість поступок росіянам заради їх згоди на припинення вогню, США мають ставити жорсткий ультиматум Кремлю — або негайні переговори і домовленості про припинення вогню (і лише потім переговори з інших питань), або припинення переговорного діалогу між США і РФ. Погрожувати виходом з переговорів американці мають не нам, а росіянам. А паралельно можна і санкції проти РФ посилити. Врешті решт Білий дім має продемонструвати Кремлю силу і переговорну жорсткість. І тоді це матиме необхідний ефект», — резюмував політолог.

Нагадаємо, 29 квітня речник президента РФ Дмитро Пєсков вкотре заявив про нібито відкритість Москви до мирних переговорів щодо України без попередніх умов.