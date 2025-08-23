Стратегія Трампа провалюється: як Росія "тікає" від мирної угоди – NBS News

Трамп та Путін / © ТСН

Реклама

Останні заяви голови МЗС РФ Сергія Лаврова викликали невдоволення у Білому домі. У Вашингтоні вважають, що Москва відходить від домовленостей, досягнутих за участі президента США Дональда Трампа.

Про це пише NBC News з посиланням на західного посадовця.

«Росіяни просто день за днем відступають від зобов’язань. Складається враження, що ними грають, що дратує будь-якого президента, але особливо людину з характером Трампа», — цитує NBC News західного посадовця.

Реклама

Чи вірять в Вашингтоні в завершення конфлікту

«Ніхто не готовий здаватися. Якщо є шлях до дипломатичного врегулювання найближчим часом, президент хоче його використати. Військового вирішення немає. Питання лише у термінах — це місяці чи рік», — заявив представник адміністрації США.

Після зустрічей Трампа з Володимиром Путіним, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами перспективи миру залишаються невизначеними. У Білому домі прямо кажуть: нинішні сили України не дозволяють перемогти Росію у війні.

«Україна здебільшого лише обороняється і тому не може перемогти Росію», — заявив президент США.

Що готують західні союзники

Тим часом західні союзники продовжують готувати пакет гарантій безпеки для України. За координації держсекретаря США Марко Рубіо до процесу долучені радники з нацбезпеки Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії, а також дипломати ЄС і НАТО. Очікується, що механізм безпекових гарантій буде представлений на майбутньому саміті за участі України та Росії.

Реклама

Нагадаємо, за словами Лаврова зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним наразі не планується, попри заяви Білого дому про підготовку переговорів.

Водночас Лавров наголосив, що Москва вважає неприйнятними умови, які обговорювалися під час попередніх консультацій за участю президента США Дональда Трампа та його європейських партнерів.

За словами Лаврова, серед вимог Вашингтона — відмова України від вступу до НАТО, готовність обговорювати територіальні питання та перегляд мовного законодавства.

Зеленський, з його слів, відхилив усі ці пропозиції.