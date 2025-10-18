ТСН у соціальних мережах

Стратегія Трампа, що приречена на провал: експертка пояснила, чому його "мирний план" не спрацює в Україні

Чому Дональд Трамп вірить у свою «мирну стратегію», а експерти називають її провальною? Вся справа в тому, що його формула не враховує головного: Росія не хоче миру, вона вимагає від України здати території.

Дар'я Щербак
Зеленський та Трамп

Зеленський та Трамп / © ТСН

Президент США Дональд Трамп упевнений, що має дієву стратегію для завершення війни в Україні, схожу на ту, що принесла тимчасове затишшя на Близькому Сході. Проте, на думку експертки, цей підхід не має нічого спільного з реальністю і розсипається, щойно стикається з ультиматумами Кремля.

Про це розповіла керівниця напряму Фонду «Демократичні ініціативи» Марія Золкіна.

За словами експертки, стратегія Трампа виглядає однаково для всіх конфліктів і складається з двох кроків.

  • Крок перший: Отримати «принципову згоду» обох сторін на припинення вогню. Для цього він може використовувати як вмовляння, так і тиск.

  • Крок другий: Імплементація. Деталі того, як саме буде виконуватися угода, для Трампа є другорядними.

«Можливо, вона ніколи і не відбудеться», — зазначає Золкіна.

Саме так, на її думку, сталося з перемир’ям між Ізраїлем та ХАМАС.

Чому це не спрацює з Україною

Аналітикиня наголошує, що у випадку України ця формула розвалюється на першому ж етапі.

Причина проста: «Росія завершувати війну не збирається». Кремль готовий лише «подумати про режим тиші», але в обмін на це вимагає від України фактичної політичної капітуляції.

«Вони вимагають фактично політичної капітуляції України і висувають вимоги, які Україна не може з політичної і з військової точки зору прийняти. Наприклад, добровільне виведення українських військ з тих територій, які ці війська контролюють», — пояснює Золкіна.

З точки зору класичної дипломатії, такий підхід виглядає як повна відсутність стратегії. Проте експертка закликає подивитися на це інакше.

«Ми повинні змиритися з тим, що саме так виглядає стратегія начебто з точки зору нинішньої американської адміністрації», — констатує вона.

Іншими словами, проблема не в тому, що у Трампа немає плану, а в тому, що його план абсолютно відірваний від реальності українського фронту і справжніх намірів Кремля. Він прагне отримати швидку «угоду» для власного політичного іміджу, ігноруючи те, що Росія не шукає миру, а вимагає капітуляції.

Нагадаємо, під час зустрічі у Вашингтоні між президентами США та України виникла публічна розбіжність у поглядах. На заяву Дональда Трампа про те, що, на його думку, «Путін хоче закінчити війну», Володимир Зеленський прямо відповів: «Ми хочемо миру, Путін — ні. Нам потрібен тиск на нього».

