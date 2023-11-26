Страйк перевізників у Польщі: Латвія хоче долучитися до переговорів із розблокування кордону

Рига закликає Варшаву шукати вихід із ситуації.
Латвія запропонувала Варшаві приєднатися до переговорів, які стосуються розблокування польсько-українського кордону.
Про це повідомили у пресслужбі латвійського Міністерства закордонних справ.
Очільник МЗС Латвії Артурс Кріш'яніс закликав польського міністра у справах Європейського Союзу Шимону Шинковському вель Сенку шукати вихід із ситуації, що склалася на кордоні з Україною через протест перевізників. Латвійський міністр також висловив готовність допомогти.
"Міністр закордонних справ Латвії передав готовність Латвії долучатися та надавати допомогу у пошуку вирішення ситуації", - йдеться у повідомленні.
Крім того, міністри також обговорили майбутній саміт Європейської Ради, де будуть розглянуть питання про початок переговорів про вступ України до ЄС. Каріньш підтвердив, що Рига підтримує Київ на шляху до євроінтеграції. Політик наголосив, що переговори повинні початися вже цього року.
Нагадаємо, в Офісі президента Володимира Зеленського назвали причини блокади польсько-українського кордону. Радник ОП Михайло Подоляк каже, що блокада є відголосом внутрішньої боротьби в Польщі, тобто парламентських виборів.