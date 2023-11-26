Страйк перевізників у Польщі: Латвія хоче долучитися до переговорів із розблокування кордону

Латвія запропонувала Варшаві приєднатися до переговорів, які стосуються розблокування польсько-українського кордону.

Про це повідомили у пресслужбі латвійського Міністерства закордонних справ.

Очільник МЗС Латвії Артурс Кріш'яніс закликав польського міністра у справах Європейського Союзу Шимону Шинковському вель Сенку шукати вихід із ситуації, що склалася на кордоні з Україною через протест перевізників. Латвійський міністр також висловив готовність допомогти.

"Міністр закордонних справ Латвії передав готовність Латвії долучатися та надавати допомогу у пошуку вирішення ситуації", - йдеться у повідомленні.