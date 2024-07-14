Стрілець перебував на будівлі за межами проведення мітингу Трампа - ЗМІ

Наразі немає додаткової інформації про особу стрільця.

За словами кількох джерел у правоохоронних органах, стрілець перебував за межами місця проведення мітингу Трампа, коли відкрив вогонь.

Три джерела в правоохоронних органах підтверджують, що стрілець був за межами місця проведення мітингу колишнього президента Дональда Трампа в Пенсильванії.

Про це інформує CNN.

Два з цих джерел стверджують, що стрілець був на даху поза межами приміщення. Численні джерела в правоохоронних органах називали цю особу снайпером, хоча додаткові подробиці про це невідомі.

Окружний прокурор округу Батлер Річард Голдінгер сказав, що його головний детектив сказав йому, що стрілець перебував на будівлі, і не має жодних додаткових відомостей про особу.

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"Для цього знадобилася б гвинтівка", — сказав він.

"Це було кілька сотень ярдів", - зауважив він.

Додамо, що такої ж думки й інші ЗМІ.

Мовляв, снайпер знаходився на будівлі приблизно за 100 метрів від експрезидента, — про це повідомляє New York Post з посиланням на джерела.

Додамо, що після стрілянини на мітингу Трампа екстрено евакуювали. Наразі його обстежують у медичному закладі.

Також ЗМІ повідомляли, що силовики ліквідували стрільця на мітингу Трампа в Пенсильванії.

Пізніше американський президент Джо Байден прокоментував замах на Трампа. Мовляв, в Америці немає місця такому насильству.

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