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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Стрілянина між ГУР та СБУ в Києві: з’явилася перша реакція Зеленського

Володимир Зеленський доручив забезпечити українців усією необхідною інформацією про стрілянину між силовиками у столиці.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Після стрілянини за участю представників ГУР та СБУ у Києві 2 вересня президент України Володимир Зеленський зажадав від керівників силових відомств публічних пояснень і розкриття всієї правди про інцидент.

Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин у чаті з журналістами та поінформував «24 Канал» з посиланням на джерела.

За словами Литвина, Зеленський вимагає від керівників силових структур пояснити обставини стрілянини у столиці. Глава держави доручив забезпечити українців усією необхідною інформацією.

За даними джерел «24 Каналу», наразі президент особисто з’ясовує всі деталі події. Очікується, що згодом Зеленський звернеться до українців і прокоментує ситуацію.

Також він провів розмову з генеральним прокурором Русланом Кравченком, який бере участь у розслідуванні інциденту.

Стрілянина між силовиками в Києві 2 вересня — що відомо

Нагадаємо, 2 вересня на лівому березі Києва (Березняки) сталася стрілянина із пораненими за участю силовиків. За даними СБУ, під час проведення обшуків у справі про запобігання теракту ФСБ проти російського опозиціонера на їхню слідчу групу напали невідомі, через що заблокували проїзд і на місце викликали спецпідрозділ «Альфа». Згодом у СБУ заявили, що нападниками виявилися бійці одного з підрозділів Сил оборони України, а джерела ЗМІ стверджують, що йдеться про співробітників ГУР.

Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом посягання на життя правоохоронців, а на місці також працювали представники ДБР.

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