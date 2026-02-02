- Дата публікації
Стрілянина на Черкащині: Міністра МВС Клименка закликають дати відповіді, а не «стандартну відмовку»
Міністр МВС Ігор Клименка має дати суспільству відповіді на питання щодо стрілянини на Черкащині, внаслідок якої загинули четверо поліцейських та ветеран україно-російської війни Сергій Русінов.
Про це заявив журналіст Денис Казанський.
«Військові вимагають об’єктивного розслідування. Хотілося б, щоб міністр МВС надав відповідний коментар. Не просто стандартну відмовку на кшталт «статус ветерана не є виправданням вчинення умисних вбивств», яку вже озвучили у Нацполіції. А конкретну відповідь на ті питання, що задають місцеві», — написав він у Facebook.
Серед цих питань — «неоднозначні дії» представників місцевої влади, які могли спровокувати перестрілку і масову загибель людей. В оточенні ветерана заявляли, що за подіями може стояти проросійський депутат та керівництво місцевої поліції, яке знаходиться з ним у тісних стосунках.
«Ветеран Сергій Русінов, який вбив поліціянтів та загинув, був звинувачений у замаху на депутата Корсунь-Шевченківської міськради Віталія Сторожука (у нього згоріла автівка). Побратими Русінова впевнені, що Сторожук сам інсценував цей «замах» через давній особистий конфлікт з військовим. Пишуть, що Віталій Сторожук займав піроросійську позицію та відвідував у Росії організований Кремлем молодіжний форум на озері Селігер, де готували кремлівську агентуру. І конфлікт з Сергієм Русіновим у нього був в тому числі і на цьому грунті», — написав Казанський.
Вбивство ветерана спричинило протест: 1 лютого військові та знайомі загиблого влаштували мітинг у Черкасах, під час якого вимагали забезпечити справедливе розслідування усіх обставин, що призвели до загибелі п'яти людей. Безпосередньо відповідальним за те, що сталося, вони назвали начальника Головного управління Національної поліції у Черкаській області Олега Гудиму, і закликали звільнити його з посади.
«Спочатку здавалося, що це сумний інцидент з розряду тих, які, на жаль, трапляються у воюючих країнах. Коли люди зі зброєю вступають у конфлікти один з одним, наслідки бувають іноді і такі. Однак, в цьому випадку ситуація виявилася явно складнішою, і потребує втручання та ретельної перевірки на самому найвищому рівні», — наголосив журналіст.
27 січня на Черкащині під час затримання чоловік, якого, за даними Нацполіції, розшукували за підозрою у вчиненні вбивства, відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Загинули четверо поліцейських, ще один був поранений. При цьому спецпризначенці ліквідували й підозрюваного.
Згодом очільник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Олег Гудима уточнив, що стрілянину на Черкащині по правоохоронцях влаштував колишній військовий. За повідомленнями місцевих жителів, стрілець — Сергій Русінов, він нібито мав особистий конфлікт із депутатом Корсунської міськради.