Стрілянина на Черкащині: Міністра МВС Клименка закликають дати відповіді, а не «стандартну відмовку»

Про це заявив журналіст Денис Казанський.

«Військові вимагають об’єктивного розслідування. Хотілося б, щоб міністр МВС надав відповідний коментар. Не просто стандартну відмовку на кшталт «статус ветерана не є виправданням вчинення умисних вбивств», яку вже озвучили у Нацполіції. А конкретну відповідь на ті питання, що задають місцеві», — написав він у Facebook.

Серед цих питань — «неоднозначні дії» представників місцевої влади, які могли спровокувати перестрілку і масову загибель людей. В оточенні ветерана заявляли, що за подіями може стояти проросійський депутат та керівництво місцевої поліції, яке знаходиться з ним у тісних стосунках.

«Ветеран Сергій Русінов, який вбив поліціянтів та загинув, був звинувачений у замаху на депутата Корсунь-Шевченківської міськради Віталія Сторожука (у нього згоріла автівка). Побратими Русінова впевнені, що Сторожук сам інсценував цей «замах» через давній особистий конфлікт з військовим. Пишуть, що Віталій Сторожук займав піроросійську позицію та відвідував у Росії організований Кремлем молодіжний форум на озері Селігер, де готували кремлівську агентуру. І конфлікт з Сергієм Русіновим у нього був в тому числі і на цьому грунті», — написав Казанський.

Вбивство ветерана спричинило протест: 1 лютого військові та знайомі загиблого влаштували мітинг у Черкасах, під час якого вимагали забезпечити справедливе розслідування усіх обставин, що призвели до загибелі п'яти людей. Безпосередньо відповідальним за те, що сталося, вони назвали начальника Головного управління Національної поліції у Черкаській області Олега Гудиму, і закликали звільнити його з посади.

«Спочатку здавалося, що це сумний інцидент з розряду тих, які, на жаль, трапляються у воюючих країнах. Коли люди зі зброєю вступають у конфлікти один з одним, наслідки бувають іноді і такі. Однак, в цьому випадку ситуація виявилася явно складнішою, і потребує втручання та ретельної перевірки на самому найвищому рівні», — наголосив журналіст.

27 січня на Черкащині під час затримання чоловік, якого, за даними Нацполіції, розшукували за підозрою у вчиненні вбивства, відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Загинули четверо поліцейських, ще один був поранений. При цьому спецпризначенці ліквідували й підозрюваного.

Згодом очільник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Олег Гудима уточнив, що стрілянину на Черкащині по правоохоронцях влаштував колишній військовий. За повідомленнями місцевих жителів, стрілець — Сергій Русінов, він нібито мав особистий конфлікт із депутатом Корсунської міськради.