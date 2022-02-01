Стримування Росії: Джонсон заявив про готовність Британії сприяти деокупації Криму

Очільник британського уряду заявив про повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським запевнив у готовності до подальшої взаємодії, зокрема, у рамках Кримської платформи, з метою деокупації нашого півострова і повернення усіх українських територій.

Про це повідомив український президент у вівторок, 1 лютого, на спільній пресконференції з британським прем’єром.

За словами Володимира Зеленського, очільник британського уряду заявив про повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Під час розмови було обговорено комплекс заходів щодо стримування РФ.

“Моя думка відома - і слово "стримування" доводить її логічність. Будь-які заходи дієві до, а не після. Профілактика краще, ніж реанімація”, - сказав з цього приводу Зеленський.

Очільник української держави високо оцінив рішення британського уряду щодо розробки закону, який посилить та розширить санкції за агресію проти України, а також висловив вдячність Великій Британії за підтримку євроатлантичних прагнень.

“Чекаємо від Альянсу конкретики та чітких сигналів”, - зазначив президент.

Візит Джонсона: як минула зустріч прем'єр-міністра Великої Британії і президента України

У вівторок, 1 лютого, на тлі посилення російської загрози з офіційним візитом до України прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. ТСН.ua зібрав головні заяви, які зробив у Києві очільник польського уряду.

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