"Стримувальний фактор": у Пентагоні пояснили, чому США не запроваджують санкції проти РФ

"Стримувальний фактор": у Пентагоні пояснили, чому США не запроваджують санкції проти РФ

За словами Кірбі, Росія продовжує готуватися до чергового вторгнення в Україну.

США не планують запроваджувати санкції проти РФ до вторгнення в Україну.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Politico у понеділок, 21 лютого.

За словами Кірбі, Білий дім поки що не схильний вводити повні санкції, оскільки загроза санкцій розглядається як стримувальний фактор Росії.

"Якщо ви караєте когось за те, чого він ще не зробив, то він може просто піти і зробити це. Тому ми відкладаємо це і сподіваємось, що це може вплинути на розрахунки Путіна", - зазначив він.

За словами Кірбі, західний альянс одностайний у сприйнятті загрози з боку Росії.

"Лідери, з якими ми зустрічалися у Брюсселі, а також у Литві і, звичайно ж, у Польщі, всі бачать ситуацію так само, як і ми. Вони вважають, що Росія продовжує готуватися до чергового вторгнення в Україну", - додав він.

Також Кірбі наголосив, що дипломатичні зусилля США та їхніх союзників з НАТО щодо стримування Путіна гарантують, що він не зможе звинувачувати Захід у байдужості, якщо вторгнеться в Україну. Путіну доведеться взяти на себе провину за всі жертви, завдані Україні через вторгнення.

Нагадаємо:

Reuters дізнався, які санкції проти Росії введуть США у разі нападу на Україну. Адміністрація президента Байдена підготувала перший пакет санкцій проти Росії, який включає заборону фінансовим установам США здійснювати операції з великими російськими банками.

Велика Британія ухвалила закон про посилення санкцій проти Росії | Новини світу

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