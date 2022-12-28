Структура сиплеться: політолог розповів, для чого Путін зібрав саміт СНД

Політолог Володимир Фесенко розповів, що неформальний саміт очільників міжнародної організації Співдружності Незалежних Держав (СНД) російський диктатор Путін спочатку планував з іншою метою.

Про це Фесенко розповів в ефірі каналу FREEДОМ.

Експерт нагадав, що цього року минає століття із моменту створення СРСР.

"Можливо, планувалося нагадати, що "був великий СРСР, ми залишаємося друзями, партнерами, активно співпрацюємо". Ось таке завдання стояло. У підсумку все стало розвиватися зовсім інакше", – зазначив Фесенко.

За його словами, зараз структура організації пострадянського простору, яка створювалася Росією і де СНД було початковим фундаментом, розвалюється — особливо цього року. Крім того, проблеми є в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про Євразійський економічний союз, на який вплинули санкції, взагалі майже ніхто не згадує. Також загострилися проблеми між окремими країнами СНД, зокрема між Вірменією та Азербайджаном.

"Інерційність, вмирання — це головне, що характеризує нинішній стан СНД. Ця організація ні на що не впливає… Лише правові угоди на пострадянському просторі — це єдине, що працює. Плюс неформальний клуб лідерів — ось це Путіну теж потрібно. Це завдання вийшло на перший план”, — сказав Фесенко.

Політолог пояснює, що ця зустріч була необхідна Путіну, аби продемонстурвати активність. Диктатор наразі відмінив більшість публічних заходів всередині РФ. Тому диктатор мав показати контроль і лідерство на пострадянському просторі.

Саміт лідерів СНД

Нагадаємо, 26 грудня у Санкт-Петербурзі відбувся неформальний саміт глав СНД.

Під час саміту прем'єр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Путіна і його "миротворців" у бездіяльності через події у Карабасі.

За підсумками зустрічі президент Росії Путін подарував учасникам персні. У соцмережах цей інцидент порівняли з кільцями Саурона — повелителя темних сил з роману Джона Толкіна "Володар перснів".