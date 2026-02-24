Сценарій перемоги за Україною: Швеція зробила гучну заяву про деокупацію Криму

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон / © Associated Press

Реклама

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон наголосив, що саме українці мають визначати формат своєї перемоги у війні. Стокгольм готовий підтримати як військове звільнення Криму, так і дипломатичний шлях із позиції сили.

Про це Йонсон заявив у інтерв’ю виданню Rzeczpospolita.

За його словами, якщо Україна прагнутиме повернути всі свої території, включно з Кримом, Швеція підтримає її в цьому.

Реклама

«Я залишаю українцям визначати, що таке перемога. Якщо вони хочуть повернути всю українську територію, включно з Кримом, ми підтримаємо їх у цьому. А якщо вони хочуть розпочати переговори, як вони сигналізували, ми також підтримаємо їх у цьому. Саме тому ми посилили нашу підтримку України, щоб вона могла вести такі переговори з позиції сили«, — розповів міністр оборони Швеції.

Нагадаємо, напередодні Швеція оголосила про 21-й пакет військової допомоги Україні на 12,9 млрд крон, основою якого стало посилення ППО. Майже третина суми — 4,3 млрд крон — піде на новітні системи для захисту критичної інфраструктури. Окрім протиповітряної оборони, допомога містить боєприпаси, безпілотники, тренувальні програми та обслуговування раніше переданої техніки. Уряд Швеції підкреслив, що ця підтримка відповідає пріоритетним запитам України та є стратегічно важливою для безпеки всієї Європи.

До слова, президент Володимир Зеленський нещодавно зауважив, що українська перемога полягає не лише у звільненні земель, а передусім у порятунку людей, захисті суверенітету та відновленні миру. Він наголосив, що стримування російського диктора Володимира Путіна й недопущення захоплення України є стратегічним успіхом для всієї світової спільноти.