Сценарії війни 2026 року: експерт оцінив шанси на мир та попередив про загрози

Переговори Росія-Україна

2026 рік може стати вирішальним у питанні завершення активної фази бойових дій або ж переходу війни у новий, затяжний етап. Ключові гравці на міжнародній арені — США, ЄС та навіть РФ — дійшли консенсусу, що подальше затягування переговорного процесу лише погіршуватиме позиції України.

Такий прогноз оприлюднив політичний експерт Вадим Денисенко, аналізуючи перспективи мирного врегулювання.

Чого вимагає Путін

За словами експерта, Кремль має чіткий перелік вимог. Базовою передумовою для початку реальних переговорів Володимир Путін вважає повний контроль над територією Донбасу.

Окрім територіальних претензій, російський диктатор прагне отримати ще три стратегічні перемоги:

Зняття санкцій.

Повернення в геополітику.

Контроль над українською владою.

«Перші два пункти США, схоже, готові будуть підтримати. Проте в Путіна є великий люфт для продовження війни, адже він завжди може почати говорити про зняття європейських санкцій», — зазначає Денисенко.

Загроза розколу в ЄС

Експерт прогнозує, що 2026 року єдність Євросоюзу може похитнутися. Якщо США підуть на послаблення тиску на Москву, бізнес-кола таких країн, як Франція та Італія, лобіюватимуть відновлення торгівлі з РФ. Це може призвести до часткового зняття європейських санкцій.

Денисенко скептично оцінює надійність 5-ї статті НАТО як запобіжника від нових нападів. На його думку, реальними гарантіями безпеки для України можуть стати лише два фактори, чітко прописані в угодах (з датами та цифрами):

Вступ до Європейського Союзу. Гарантоване фінансування України.

Якщо ці пункти залишаться декларативними, будь-який новий договір ризикує повторити долю Будапештського меморандуму. При цьому Європа сама зацікавлена у збереженні великої та боєздатної української армії, розглядаючи її як щит для власної безпеки.

Два сценарії 2026 року

Політолог окреслив часові рамки, які стануть визначальними для долі країни.

Сценарій 1: Мирна угода (січень–квітень). Якщо переговори пройдуть результативно у першому кварталі року, Україна може отримати мирний договір. Судячи з поточних тенденцій, він передбачатиме вихід України з Донбасу та отримання «відносно декларативних» гарантій безпеки.

Сценарій 2: Літня кампанія. Якщо до квітня дипломатія зайде в глухий кут, Україна увійде в масштабну літньо-осінню воєнну кампанію з усіма відповідними ризиками та наслідками.

Нагадаємо, переговорний процес щодо завершення війни в Україні вийшов на вирішальну стадію. 28 грудня президент США Дональд Трамп має прийняти президента України Володимира Зеленського у Мар-а-Лаго у Флориді, де сторони планують обговорити фінальну версію мирного плану.

За даними Axios, сам факт цієї зустрічі свідчить про значний прогрес, адже раніше Трамп погоджувався на особисті перемовини лише за умови близькості реальної угоди.