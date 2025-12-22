- Дата публікації
-
Категорія
- Політика
Стубб: до мирної угоди щодо України залишилися найскладніші 5%
Він зазначив, що сторони переговорного процесу перебувають на завершальній стадії та майже узгодили мирне врегулювання між Росією та Україною.
Переговірники близькі до досягнення мирної угоди між Росією та Україною.
Про це сьогодні, 22 грудня, заявив президент Фінляндії Александр Стубб в ефірі Fox News.
За його словами, зараз сторони ближчі до досягнення угоди, ніж «будь-коли раніше».
«Так що ми майже досягли мети, але найскладніші 5% ще залишилися», — сказав він.
Оцінюючи ситуацію на полі бою, фінський лідер наголосив на відсутності значущих успіхів у окупантів. Це свідчить про те, що агресор не здатний досягти своїх стратегічних цілей, що є постійною темою обговорень між союзниками та США.
Александр Стубб також виступив за посилення економічного тиску на Москву в разі її відмови від мирного врегулювання.
«Чинні обмеження вже демонструють свою ефективність, а російська економіка перебуває у критичному стані», — додав він.
Нагадаємо, Джей Ді Венс заявив, що за підсумками консультацій між Росією та Сполученими Штатами у Маямі було зафіксовано прорив у перемовинах щодо України.