Політика
314
1 хв

Стубб: до мирної угоди щодо України залишилися найскладніші 5%

Він зазначив, що сторони переговорного процесу перебувають на завершальній стадії та майже узгодили мирне врегулювання між Росією та Україною.

Анастасія Павленко
Александр Стубб

Александр Стубб / © Associated Press

Переговірники близькі до досягнення мирної угоди між Росією та Україною.

Про це сьогодні, 22 грудня, заявив президент Фінляндії Александр Стубб в ефірі Fox News.

За його словами, зараз сторони ближчі до досягнення угоди, ніж «будь-коли раніше».

«Так що ми майже досягли мети, але найскладніші 5% ще залишилися», — сказав він.

Оцінюючи ситуацію на полі бою, фінський лідер наголосив на відсутності значущих успіхів у окупантів. Це свідчить про те, що агресор не здатний досягти своїх стратегічних цілей, що є постійною темою обговорень між союзниками та США.

Александр Стубб також виступив за посилення економічного тиску на Москву в разі її відмови від мирного врегулювання.

«Чинні обмеження вже демонструють свою ефективність, а російська економіка перебуває у критичному стані», — додав він.

Нагадаємо, Джей Ді Венс заявив, що за підсумками консультацій між Росією та Сполученими Штатами у Маямі було зафіксовано прорив у перемовинах щодо України.

