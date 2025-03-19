Стубб: Росії не можна довіряти, а Європа має мати власну переговорну команду

На його думку, Європейський Союз також повинен створити власну переговорну групу, щоб посилити свої позиції у дипломатичних процесах.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що жодна слабкість перед Росією не залишиться без наслідків – Москва завжди намагається використати будь-які поступки у своїх інтересах. У цьому контексті він наголосив на важливості обороноздатності України та підкреслив, що одним із ключових факторів є розвіддані.

Про це він заявив під час пресконференції.

Стубб висловив підтримку ініціативам британського прем’єра Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона, зазначивши, що вже завтра у Лондоні відбудуться зустрічі щодо військового планування.

За його словами, Україна має потужну переговорну команду, так само як і США та Росія. Саме тому, на його думку, Європейський Союз також повинен створити власну переговорну групу, щоб посилити свої позиції у дипломатичних процесах.

Крім того Александер Стубб заявив, що Україна, США та Європа хочуть миру, але Росія має довести, що вона також зацікавлена у припиненні війни.