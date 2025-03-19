Стубб розповів, що світ вимагає від Росії

Ця заява пролунала на тлі активних дискусій щодо можливого перемир’я між Росією та Україною, яке підтримують деякі західні політики.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Україна, США та Європа хочуть миру, але Росія має довести, що вона також зацікавлена у припиненні війни.

Про це він заявив під час пресконференції.

“Перший крок до досягнення миру – це припинення вогню. Є лише дві відповіді на пропозицію президента США: так або ні. Ніяких умовностей бути не може”, – наголосив Стубб.

Він підкреслив, що Україна не може прийняти припинення вогню на умовах Кремля. За його словами, необхідно збільшити тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, топдипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії звернулися до Євросоюзу, вимагаючи розробити чітку дорожню карту для вступу України.

Читайте також: