Політика
439
2 хв

Стубб вважає малоймовірним «справедливий мир» в Україні: заява

Європейські міністри переконані, Кремль прагне воювати далі.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Александр Стубб.

Александр Стубб. / © Getty Images

Будь-яка угода про припинення бойових дій в Україні навряд чи відповідатиме всім умовам справедливого миру.

Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб в інтерв’ю фінському телебаченню, повідомляє The Guardian.

З його слів, європейські країни працюють над збереженням незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Однак, наголосив він, «мир може бути як добрим, так і поганим, або ж якимось компромісом».

«Реальність така, що ми, фіни, також повинні готуватися до моменту, коли буде досягнуто миру, і що всі умови для справедливого миру, про які ми так багато говорили протягом останніх чотирьох років, навряд чи будуть виконані», — висловився він.

Він також визнав, що 28-пунктний план США, оприлюднений минулого місяця, було неприємно читати.

Зауважимо, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен наголосив, що полки не видно жодних поступок з боку агресора Росії.

«Я думаю, що найкращим заходом для зміцнення довіри було б почати з повного припинення вогню», — сказала вона.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив — досить очевидним є той факт, що Путін «не хоче жодного миру»

«Ми бачимо, що Путін не змінив жодного курсу. Він діє більш агресивно на полі бою», — заявив дипломат.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте відмовився коментувати останні погрози президента-диктатора РФ Володимира Путіна щодо можливої військової конфронтації з Альянсом. Він наголосив, що «фюрера» Росії «бачили його у військовому однострої, але не на передовій».

