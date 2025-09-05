Стубб заінтригував участю Фінляндії у гарантіях безпеки для України

Александер Стубб / © Getty Images

Фінляндія не відправлятиме своїх солдатів до України. У Гельсінкі розглядаються інші варіанти підтримки.

Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб, повідомляє Yle.

“Хочу наголосити, що ми не відправляємо фінських солдатів на український фронт. Фінляндія так чи інакше братиме участь, коли прийде час”, — наголосив фінський лідер.

Втім, Стубб точно не сказав, яким чином його країна братиме участь у наданні гарантій безпеки. За його словами, основна відповідальність за це лежить на Україні та ЗСУ.

“В Україні близько 800 тисяч військовослужбовців. Ми розмірковуємо, як можемо підтримати цих військових”, — наголосив Стубб.

З його слів, “коаліція охочих” у військовому плані готова впроваджувати гарантії безпеки, однак реалізація цих гарантій розпочнеться тоді, коли в Україні буде досягнуто перемир’я або укладено мирну угоду.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 26 країн готові надіслати війська до України. Йдеться про підтримку наземним, морським чи повітряним шляхом. За словами Макрона, європейські війська будуть розміщені не на лінії фронту, а в «географічних локаціях, які надалі будуть визначені».

Володимир Зеленський після зустрічі “коаліції охочих” підтвердив домовленості з партнерами щодо іноземних військ в Україні. Також він наголосив, що основною гарантією безпеки має бути сильна українська армія, здатна не лише протистояти, а й стримувати нові атаки.