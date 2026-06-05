Стубб запропонував збільшити ЄС до 40 держав: чи є серед них Україна

Президент Фінляндії Александр Стубб / © Associated Press

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Президент Фінляндії Александр Стубб виступив за масштабне розширення Європейського Союзу. На його думку, блок має збільшитися з нинішніх 27 до 40 держав, а серед потенційних кандидатів на вступ варто розглядати Україну, Велику Британію, Канаду, Туреччину, Норвегію та Ісландію.

Відповідну заяву Стубб зробив під час саміту Eurelectric Power у Гельсінкі, передає видання CNBC.

Стубб наголосив, що ЄС повинен використати нинішню геополітичну ситуацію для посилення своїх позицій на міжнародній арені.

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За словами президента Фінляндії, нині існує «вікно можливостей» для розширення Євросоюзу, однак воно може бути нетривалим. Стубб пов’язав це з війною Росії проти України та політикою адміністрації президента США Дональда Трампа, які, на його думку, змушують окремі держави переглядати переваги членства в ЄС.

Фінський лідер заявив, що європейська стратегічна автономія та геополітична сила багато в чому залежать від масштабу об’єднання. Він назвав розширення однією з найуспішніших політик в історії.

«У цей момент нам потрібно мислити масштабно та географічно, нам потрібно розширити або принаймні створити членство, яке буде достатньо гнучким, щоб залучити загалом 40 європейських держав — або навіть неєвропейських», — зазначив Стубб.

Стубб також висловився щодо можливого повернення Великої Британії після виходу з ЄС 2020 року. За його словами, Лондон слід або повернути до складу блоку, або принаймні максимально наблизити до нього.

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Окремо президент Фінляндії згадав Канаду. Він заявив: «Хіба не було б чудово, якби Канада була 28-м штатом Європейського Союзу, а не 51-м штатом Сполучених Штатів?».

Крім того, він закликав «серйозно подумати про Туреччину». На думку Стубба, про цю країну в Європі останнім часом говорять недостатньо, хоча з погляду безпеки вона має бути якомога ближче до Європейського Союзу.

«Потім ви йдете на південь чи південний схід, ми дивимося на Західні Балкани, я маю на увазі, що це найгарячіша точка в Європі… це надзвичайно важливо. Що нам робити з Сербією, Косово, Албанією, Чорногорією, Північною Македонією? Що нам робити з Боснією та Герцеговиною?», — зазначив президент Фінляндії.

Говорячи про північний напрямок розширення, Стубб звернув увагу на Ісландію та Норвегію. Він нагадав, що в Ісландії 29 серпня має відбутися референдум щодо початку переговорів про вступ до ЄС, тоді як Норвегія переглядає свої відносини з Брюсселем на тлі змін у світовій політиці.

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Наразі Європейський Союз об’єднує 27 держав. Водночас дев’ять країн-кандидатів прагнуть приєднатися до блоку в найближчі роки. Серед них Україна та Молдова, які наближаються до початку офіційних переговорів про членство, а також низка держав Західних Балкан.

Нагадаємо, президент Європейської ради Антоніу Кошта раніше заявляв, що Європейський Союз планує на майбутньому саміті розглянути нові механізми, які можуть пришвидшити процес вступу до блоку шести країн-кандидатів із Західних Балкан.

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