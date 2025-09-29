ТСН у соціальних мережах

Стубб зробив неочікувану заяву про те, чи буде збивати Фінляндія російські літаки

Фінський лідер закликав владу в Євросоюзі зберігати спокій.

Александр Стубб,

Александр Стубб, / © Associated Press

Європа не “перебувають у стані війни з Росією”. Лідери ЄС повинні зберігати спокій, вирішуючи, чи знищувати невпізнані повітряні цілі.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє Clash Report.

З його слів, Фінляндія не буде їх збивати. Втім, додав він, для таких випадків існує «спеціальний протокол». Подібні рішення може ухвалити лише командування Військово-повітряних сил після низки перевірок.

Стубб наголосив, мовляв, слід зберігати спокій, а потім необхідно переконатися, що вибудовується захист, аби цього не повторювалося. Ключовим моментом є те, що “не варто реагувати надто гостро”, наголосив політик.

Нагадаємо, Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що нібито НАТО готове збивати російські літаки. Так, Альянс готовий відповісти на подальші порушення свого повітряного простору винищувачами РФ. Нібито цього тижня євродипломати передали Кремлю чітке попередження про це. Однак у Москві це спростовують.

