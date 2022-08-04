"Створення фальшивої реальності": Кулеба звернувся до Amnesty International після звинувачень на адресу ЗСУ

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що міжнародна правозахисна організація Amnesty International створює фальшивий баланс між жертвою та злочинцем. Так міністр прокоментував звинувачення на адресу ЗСУ в розташуванні техніки і зброї в житлових районах.

Організації варто зайнятися донесення правди щодо війни та воєнних злочинів Росії.

Про це Кулеба заявив у відеозверненні 4 серпня.

Так, він назвав несправедливою заяву Amnesty International.

"Я розумію, що у відповідь на критику Amnesty International скаже, що "ми критикуємо обидві сторони конфлікту". Але давайте чітко домовимося про розуміння простих речей. Така поведінка Amnesty International – це не про пошук і донесення світові правди, це про створення фальшивого балансу між злочинцем та жертвою", – сказав голова МЗС.

Він наголосив, що саме Росія тисячами знищує цивільне населення України, руйнує міста і території, коли ЗСУ намагаються захистити країну та континент від окупантської навали.

"Тому, будь ласка, припиніть займатися створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь винні. Займіться донесенням правди про те, чим є сьогоднішня Росія. Зробіть це хоча б в ім’я цивільних жертв, яких накрило російськими снарядами на зупинці в місті Торецьк Донецької області", – закликав Кулеба.

Коротко про фальшивий баланс Емнесті Опубліковано Dmytro Kuleba Четвер, 4 серпня 2022 р.

Нагадаємо, Amnesty International опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях і житлових районах.

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