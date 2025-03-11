Створення міжнародних "сил безпеки" для України: АР дізнались деталі переговорів

Військові чиновники з понад 30 країн візьмуть участь у переговорах щодо створення міжнародних сил безпеки для України після того, припинення вогню набуде чинності.

Про це повідомляє АР з посиланням на французького військового чиновника.

За словами джерела, сили, які планують створити Франція та Велика Британія, мають на меті стримати новий широкомасштабний наступ Росії після припинення вогню.

"Це може включати важке озброєння та запаси зброї, які можуть бути відправлені для допомоги в обороні України в разі нападу Росії, яка порушить будь-яке перемир'я", - висловився чиновник.

Участь у зустрічі в Парижі візьмуть начальники штабів майже всіх держав НАТО, окрім США, а також нейтральних Ірландії, Кіпру та Австрії. Крім того, дистанційно долучаться Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея. Представником від України буде військовий посадовець, який є членом Ради національної безпеки і оборони.

Французько-британський проєкт буде представлений військовим чиновникам під час першої частини переговорів 11 березня. У другій частині переговорів будуть "більш точні й конкретні" дискусії. Зокрема, учасникам буде запропоновано сказати, чи можуть їхні збройні сили зробити свій внесок і який саме.

Нагадаємо, видання The Economist пише, що США та Україна готуються до жорстких і вирішальних переговорів у Джидді. За заявою Вашингтона, мета зустрічі – створення "рамок для мирної угоди та початкового припинення вогню". Водночас у Києва є побоювання щодо того, чим може обернутися ця зустріч.

Читайте також: