Створили ТСК для розслідування можливих порушень: у Раді хочуть звільнити омбудсменку Денісову

Створили ТСК для розслідування можливих порушень: у Раді хочуть звільнити омбудсменку Денісову

Проєкт поставни вже опрацьовується у відповідному комітеті.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Дирдін зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанову про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань перевірки можливих фактів порушення присяги Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Людмилою Денісовою.

Таку ініціативу нардреп зареєстрував в апараті ВР 18 листопада. Проєкт постанови № 6322 вже опрацьовується у відповідному комітеті.

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"Метою прийняття проекту Постанови є утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України для попереднього розгляду питань щодо можливого порушення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини присяги", - йдеться у документі.

Основними завданнями Тимчасової спеціальної комісії:

Перевірка можливих фактів порушення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини присяги; Підготовка висновку щодо наявності підстави для звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

На основі отриманих ТСК відомостей омбудсменку Денісову можуть звільнити з посади. Комісія перевірятиме, чи немає порушень у роботі Денісової – три місяці з дня її утворення ( від 18 листопада).

Нагадаємо, раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що за період перемир'я кількість полонених в ОРДЛО збільшилася на понад пів сотню.

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