"Створить главі Кремля багато дискомфорту": Кулеба розповів про ймовірну зустріч Зеленського з Путіним

За словами Кулеби, президент України абсолютно чітко знає наші червоні лінії.
Під час ймовірної особистої зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Росії - Володимира Путіна тет-а-тет, глава держави створить главі Кремля багато дискомфорту.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час одного з ток-шоу, пише 24 канал.
Очыльник МЗС України вважає, що зустріч тет-а-тет абсолютно доцільна, якщо це сприяє досягненню миру в Україні та припиненню вбивств наших солдатів та цивільних громадян.
Він (Зеленський – Ред.) би таку розмову, якби вона сталася, я переконаний, вів би з наступальних позицій та створив би багато дискомфорту для президента Путіна у розмові тет-а-тет", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо:
- Зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна повинна відбутися, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За словами Кулеби, для врегулювання конфлікту на Донбасі "потрібно розмовляти з тим, хто ухвалює рішення в РФ".
- Раніше Кулеба заявляв, що український незаконно анексований Росією Крим неодмінно буде темою перемовин президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна, попри відсутність наміри глави Кремля обговорювати це питання.