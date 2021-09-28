"Створить главі Кремля багато дискомфорту": Кулеба розповів про ймовірну зустріч Зеленського з Путіним

"Створить главі Кремля багато дискомфорту": Кулеба розповів про ймовірну зустріч Зеленського з Путіним

За словами Кулеби, президент України абсолютно чітко знає наші червоні лінії.

Під час ймовірної особистої зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Росії - Володимира Путіна тет-а-тет, глава держави створить главі Кремля багато дискомфорту.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час одного з ток-шоу, пише 24 канал.

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Очыльник МЗС України вважає, що зустріч тет-а-тет абсолютно доцільна, якщо це сприяє досягненню миру в Україні та припиненню вбивств наших солдатів та цивільних громадян.

Він (Зеленський – Ред.) би таку розмову, якби вона сталася, я переконаний, вів би з наступальних позицій та створив би багато дискомфорту для президента Путіна у розмові тет-а-тет", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо:

Зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна повинна відбутися, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За словами Кулеби, для врегулювання конфлікту на Донбасі "потрібно розмовляти з тим, хто ухвалює рішення в РФ".

вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За словами Кулеби, для врегулювання конфлікту на Донбасі "потрібно розмовляти з тим, хто ухвалює рішення в РФ". Раніше Кулеба заявляв, що український незаконно анексований Росією Крим неодмінно буде темою перемовин президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна, попри відсутність наміри глави Кремля обговорювати це питання.

Потрібно розмовляти саме з тим, хто ухвалює рішення в Росії - Дмитро Кулеба про зустріч з Путіним

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