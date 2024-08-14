"Створює Путіну справжню дилему": Байден вперше прокоментував наступ ЗСУ на Курщину

Він заявив, що операція - у активній фазі.

Президент США Джо Байден вперше відреагував на наступ ЗСУ у Курської області Росії.

Про це пише Reuters.

На його думку, дії ЗСУ створюють справжню дилему для Путіна і загрожують скрутним становищем.

"Ми у прямому та постійному контакті з українцями. Це все, що я скажу, поки що ситуація в активній фазі", — зазначив американський президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та головком ЗСУ Олександр Сирський повідомили, що під контролем України перебувають 74 населені пункти Росії.

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