Створив проблему замість діалогу: що насправді сталося між Єрмаком і командою Трампа

Екскерівник ОПУ Андрій Єрмак / © Associated Press

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Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтримував неформальний канал комунікації з колишньою керівницею апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. Однак, за словами співрозмовників журналістів, ці контакти не допомагали Києву налагоджувати відносини з адміністрацією Дональда Трампа, а, навпаки, створювали додаткові проблеми.

Про це пише Kyiv Independent з посиланням на українських та американських посадовців.

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Як Єрмак спілкувався з помічницею Трампа

Неформальний канал зв’язку між Андрієм Єрмаком і Сьюзі Вайлз виник після інавгурації Дональда Трампа в січні 2025 року. За даними видання, Володимир Зеленський доручив тодішньому керівнику Офісу президента налагодити контакти з високопосадовцями нової американської адміністрації.

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Протягом наступних місяців Єрмак і Вайлз регулярно спілкувалися. Однак, як розповів один із українських високопосадовців, колишній керівник ОП часто неправильно розумів американську манеру спілкування.

Зокрема, Вайлз могла відповідати на прохання Єрмака фразою «Я подивлюся, що можу зробити» або обіцяти допомогти організувати зустріч просто з ввічливості. Проте Єрмак сприймав такі відповіді як конкретні зобов’язання та домовленості.

«Сьюзі казала йому: „Я подивлюся, що можу зробити“, коли він про щось просив, а Єрмак потім ішов до президента й подавав це як власне досягнення», — розповів співрозмовник Kyiv Independent.

За словами посадовця, Єрмак нерідко звітував Володимиру Зеленському про такі розмови як про свої успіхи, хоча реальних домовленостей насправді могло не бути.

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Один із співрозмовників видання охарактеризував цей канал комунікації як такий, що приніс більше шкоди, ніж користі. Він додав, що непорозуміння з американською стороною створили кілька проблем, які негативно вплинули на відносини України з адміністрацією Трампа.

Як контакти Єрмака вплинули на відносини з командою Трампа

Окреме джерело, близьке до американської адміністрації, пов’язало з неправильним розумінням настроїв у Білому домі скандальну зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

За словами співрозмовника, тодішній спецпредставник США з питань України Кіт Келлог намагався переконати Зеленського не проводити ту зустріч, оскільки передбачав негативний сценарій. Однак його поради, як стверджує джерело, не були почуті саме через вплив Єрмака на президента.

Той самий співрозмовник заявив, що в середині та наприкінці 2025 року Єрмак навмисно послаблював позиції Келлога, намагаючись натомість налагодити тісніші відносини з його наступником — спецпосланцем Стівом Віткоффом.

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Зокрема, за твердженням джерела, Єрмак припинив відповідати на повідомлення Келлога, хоча той іще обіймав офіційну посаду. Співрозмовник вважає, що таким чином колишній керівник ОП намагався усунути американського посадовця від комунікації з Києвом.

Єрмак неправильно оцінював і контакти з адміністрацією Байдена

За словами джерела, близького до команди Трампа, раніше Єрмак також підтримував активні контакти з радником із національної безпеки колишнього президента США Джо Байдена Джейком Салліваном.

Однак співрозмовник стверджує, що Єрмак сприймав ці відносини як дружні, хоча сам Салліван такого ставлення нібито не поділяв. За інформацією джерела, Салліван навіть попереджав одного з представників майбутньої адміністрації Трампа про впливового українського посадовця.

Інше українське джерело журнаістів також наголосило, що Єрмак і Вайлз не були друзями. За його оцінкою, цей канал комунікації був «більш проблемним, ніж справді значущим».

Водночас журналісти зазначають, що колишній керівник ОП не мав особливої популярності й серед європейських співрозмовників. Один із європейських високопосадовців ще в листопаді 2025 року описував ставлення до нього так: «Ми змушені з ним працювати, він — людина Зеленського. У нас немає вибору».

Зауважимо, Сьюзі Вайлз залишила посаду керівниці апарату Білого дому 6 листопада 2026 року після поразки республіканців на проміжних виборах. Дональд Трамп оголосив, що її замінить Стівен Міллер — давній політичний радник президента, один із головних архітекторів його жорсткої імміграційної політики та колишній заступник керівника апарату Білого дому з питань політики. Міллер працює з Трампом ще від його першої президентської кампанії 2016 року.

Нагадаємо, у лютому 2025 року зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті завершилася публічною суперечкою. Американський президент тиснув на українського лідера щодо умов припинення війни, а Зеленський наполягав на необхідності гарантій безпеки. Конфлікт став одним із найгучніших епізодів у відносинах Києва та Вашингтона на початку другої каденції Трампа. Подальші зміни американської риторики щодо України та наслідки тієї зустрічі стали частиною політичної історії відносин Трампа із Зеленським.

А вже у листопаді 2025 року Андрій Єрмак подав у відставку після обшуків НАБУ та САП у його помешканні. Наступного дня він підтвердив, що мав вирушити до США на переговори з представниками адміністрації Трампа щодо мирного плану завершення війни. Таким чином, відставка відбулася напередодні запланованої поїздки до Вашингтона, а плани Єрмака щодо переговорів з американською стороною раптово змінилися.

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