Стягнули 10 тисяч військових: у Росії розповіли про "навчання" в окупованому Криму

Стягнули 10 тисяч військових: у Росії розповіли про "навчання" в окупованому Криму

Росія вивела на так звані навчання понад 10 тисяч військовослужбовців .

В незаконно анексованому Росією Криму й прикордонних з Україною російських регіонах розпочалися "перші заняття у новому році" за участю понад 10 тисяч військових РФ. На полігонах російські армійці відпрацьовують "нові способи тактичних дій".

Про це повідомляє пресслужба Південного військового округу Міноборони Росії.

Зазначається, на полігонах проводяться "заняття з вогневої підготовки, тактики, водіння бойових машин та спеціальних дисциплін". Батальйонні тактичні групи "навчаються новим способам тактичних дій" у складі різних видів розвідувально-вогневих та ударних комплексів, зокрема контрбатарейний, авіаційний та снайперський.

Так звані навчання організовані на полігонах у Волгоградській, Астраханській, Ростовській областях, на Ставропіллі, у Чеченській Республіці, у Карачаєво-Черкесії, в Інгушетії, у Дагестані, на Кубані, а також на штатних полігонах Вірменії та в окупованих Абхазії, Південній Осетії та анексованому Криму.

Крім того, російські командири підрозділів "освоюють способи" контрснайперської та контрбатарейної боротьби із застосуванням автомобільної та броньованої техніки, оснащеної стрілецькою зброєю підвищеної потужності, у тому числі мінометами.

Раніше прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається відводити війська з чотирьох областей поблизу кордонів з Україною, бо, за його словами, зв'язку між маневрами військ і переговорами із Заходом щодо "гарантій безпеки" немає.

Натомість генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс може посилити присутність на території союзників на сході у разі нападу РФ на Україну. Крім того, він наголосив, що НАТО фіксує подальшу присутність російських військ на кордоні з Україною. У зв'язку з чим Росію закликали "негайно здійснити деескалацію ситуації навколо України".

Нагадаємо, американські ЗМІ опублікували карту, на якій показали розташування військ держави-агресора Росії вздовж кордону з Україною.

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