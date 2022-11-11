"Суб'єкт РФ": у Путіна заявляють, що Херсон залишається російським

У Кремлі заявляють, що вихід російських військ із Херсона не змінить статус регіону, який було "включено до РФ" після проведення так званого "референдуму".

Таку думку висловив речник російського президента Дмитро Пєсков.

За його словами, Херсонська область залишається частиною Російської Федерації. Мовляв, статус окупованого регіону "закріплений", а тому "немає і не може бути жодних змін".

"Це суб'єкт Російської Федерації - це законодавчо закріплено і визначено. Ніяких змін немає і бути не може", - висловився представник Кремля.

Втеча "другої армії світу" з Херсона

У п'ятницю, 11 листопада, в Міноборони РФ заявили, що відступ з правого берега Херсонщини завершений. Мовляв, все минуло без втрат. Крім того, армія вже "зайняла заздалегідь підготовлені оборонні рубежі та позиції" на лівому березі Дніпра.

Цього ж дня у Мережі з'явилися фото з українським прапором у центрі Херсона. Поки в Генштабі інформації про входження до міста Сил оборони не давали.

До слова, російський військовий блогер Alex Parker Media повідомив, що через влучні обстріли ЗСУ, окупанти втікають якнайдалі від річки Дніпро.

Тим часом британський генерал Марк Міллі вважає, що Кремль може використати цей відхід з Херсона для перезавантаження військ, аби поновити свій наступ вже навесні 2023-го. За його словами, ця подія може відкрити "вікно можливостей" для переговорів між Україною та агресоркою Росією.

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