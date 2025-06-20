Суботін уникає відповідальності у справі про виведення €30 млн з Мегабанку, – ЗМІ

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Однак, як пише видання "СтопКор", головний підозрюваний – Віктор Суботін – залишається на волі, а постраждалі інвестори зазнають кримінального переслідування.

Відомо, що НБУ відкликав ліцензію Мегабанку у червні 2022 року у зв’язку з неплатоспроможністю й систематичним кредитуванням "пов’язаних осіб". Основний акціонер банку – Віктор Суботін – депутат Харківської облради. Центральний епізод справи стосується 12 млн євро, які дві іноземні компанії інвестували в банк наприкінці 2022 року. В якості застави Мегабанк передав нерухомість у Харкові, яка виявилася фактично неіснуючою. Приміщення площею в тисячі квадратних метрів існували лише на папері.

Правоохоронці встановили, що ця ж "віртуальна" нерухомість раніше неодноразово передавалася в іпотеку пов'язаними з Суботіним компаніями. Перед банкрутством об'єкти формально "реконструювали" зі збільшенням площі.

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Окремий скандал – доля 30 млн євро від ЄБРР та ЄІБ, отриманих у 2017-2021 роках під державні гарантії для підтримки малого бізнесу. Замість цільового використання кошти направлялися на погашення боргів компаній Суботіна, зокрема ТОВ "Завод кольорових металів" та ПАТ "ЗНКІФ "Заощадження", де він є кінцевим бенефіціаром.

За даними ФГВ, заборгованість Суботіна перед банком за кредитами його компаній сягнула понад 2,3 млрд грн станом на 2024 рік. Сьогодні українська держава як поручитель змушена відповідати за борги збанкрутілого Мегабанку, зазначають журналісти.

Згідно з матеріалами справи, Суботін контролює понад два десятки компаній: інвестиційні фонди, будівельні фірми, охоронні структури, IT та транспортні підприємства. Усі зареєстровані за кількома адресами в Харкові й використовують однакові IP-адреси для звітності.

Як припускають журналісти, до схеми може бути залучена родина Суботіна. Його дружина Олена керує низкою компаній мережі, а брат дружини Олексій Яценко очолював правління Мегабанку і, як зазначає видання, ймовірно, був співорганізатором протиправних схем.

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"Найдивніше у справі — вибірковість кримінального переслідування. Підозри пред'явлені всім причетним до оформлення договорів з фіктивною нерухомістю, деяким обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Водночас головний фігурант Суботін залишається на волі без жодних підозр", – ідеться у матеріалі СтопКору.

При цьому, за даними декларацій, Суботін у розпал війни придбав будинок у Харкові площею 1041,3 кв.м, земельні ділянки на 5,5 тис. кв.м та нерухомість у Закарпатті. Він також задекларував золото на понад 114 млн грн, хоча 17 років працює виключно на держпідприємстві.

Як зазначає медіа, рух справи поки сумнівний: держава втратила 30 млн євро кредитів ЄБРР і ЄІБ, іноземні інвестори – 12 млн євро коштів, вкладники – заощадження. А головний вигодонабувач продовжує керувати стратегічним підприємством і засідати в облраді.

Справа Мегабанку демонструє, як вибіркове правосуддя може зашкодити інвестиційному клімату України, особливо в умовах війни та потреби залучення західних коштів, підсумовують журналісти.

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