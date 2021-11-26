"Суцільна брехня": Ахметов відреагував на закид Зеленського про його участь у держперевороті

"Суцільна брехня": Ахметов відреагував на закид Зеленського про його участь у держперевороті

Ахметов запевнив, що зробить все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було.

Найбагатша людина України Ринат Ахметов вважає, що інформація Володимира Зеленського про нібито втягування його в держпереворот є неправдою.

Про це інформує "Сегодня".

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент", — сказав бізнесмен.

Ахметов запевнив, що його позиція була і буде однозначною – "незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та Донбасом".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив про підготовку до державного перевороту на початку грудня.

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