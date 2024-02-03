Суцільна лайка: стало відомо, як Байден називає Трампа за зачиненими дверима – Politico

Президент США Джо Байден у приватних розмовах за зачиненими дверима називає свого головного конкурента на цьогорічних президентських виборах Дональда Трампа "хворим у**бком" і "гр**баним м*д*ком".

Про це пише видання Politico з посиланням на джерела.

"Президент описав Трампа давнім друзям і найближчим помічникам як "хворого у*бка", який насолоджується чужими нещастями, за словами трьох очевидців. За словами однієї людини, яка розмовляла з президентом, Байден нещодавно сказав про Трампа: "Який же цей хлопець гр**баний м*дак", – пише видання.

Епітети, які Байден висловлює у бік Трампа можуть суперечити образу Джо Байдена – людині, яка прагне знизити рівень некультурності та гостроти в політиці. Але вони також ілюструють суттєву злість до Дональда Трампа.

За словами трьох людей, знайомих з приватними розмовами Джо Байдена, нинішній президент США давно непокоїться тим, що він сприймає "як заохочення Трампом до політичного насильства", яке, на думку президента, є прямою загрозою для демократії країни.

"Його (Джо Байдена - ред.) огида до Трампа ніколи не була таємницею, але лише зросла в останні місяці, коли колишній президент посилює контроль над кандидатурою Республіканської партії", - пишуть журналісти.

У Трампа розкритикували Байдена за його слова

"Дуже шкода, що безчесний Джо Байден нешанобливо ставиться до президентства як публічно, так і в приватному порядку. Але, знову ж таки, немає нічого дивного в тому, що він не поважає 45-го президента, так само як він не поважає американський народ своєю провальною політикою", – заявив Кріс Лацивита, старший радник передвиборної кампанії Дональда Трампа.

Нагадаємо, Кім Чен Ин закликав готуватися до війни і наказав посилити боєготовність морського флоту.

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