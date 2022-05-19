Суд дозволив заарештувати Януковича у справі про незаконне переправлення через держкордон

Суд дозволив заарештувати Януковича у справі про незаконне переправлення через держкордон

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому президенту України, підозрюваному в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Очевидно, йдеться про Віктора Януковича.

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, експрезидент 23 лютого 2014 року перебував в околиці села Урзуф Донецької області. Того дня він спільно з працівниками держохорони та представниками Росії за допомогою трьох гелікоптерів збройних сил РФ незаконно перетнув та переправив не менше 20 осіб через держкордон України. Усі вони полетіли до міста Анапа Краснодарського краю Росії.

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В Офісі генпрокурора нагадали, що згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою у злочині та не може бути покарана, допоки її провину не встановить суд.

Нагадаємо, в лютому Януковичу оголосили про підозру у підбурюванні до вчинення дезертирства. За даними слідства, він у Севастополі підбурював до дезертирства військовослужбовців держохорони.

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