Суд дозволив заочне розслідування щодо екснардепа та соратника Медведчука Рената Кузьміна: подробиці

За клопотанням Державного бюро розслідувань суд 8 вересня надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно колишнього нардепа Рената Кузьміна, якого підозрюють у державній зраді.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Правоохоронці встановили, що Ренат Кузьмін напередодні та після початку повномасштабного вторгнення Росії розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

"Зокрема, починаючи від березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави", - уточнили в ДБР.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна. Рената Кузьміна оголошено в розшук.

За матеріалами ДБР Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави. Досудове розслідування триває.

Що відомо про Кузьміна

Ренат Кузьмін – депутат IX скликання Верховної Ради. Був заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони України (від 4 жовтня 2013 року до 2014-го), першим заступником генерального прокурора України (2010–2013).

У травні 2014 року проти Кузьміна були розпочаті кримінальні провадження за фактами незаконного переслідування ексміністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Також Кузьміна підозрювали у відмиванні грошей та інших особливо тяжких злочинах. 5 вересня 2019 року його було знято з розшуку Інтерполу.

Кузьмін 2019 року отримав мандат народного депутата IX скликання. Зважаючи на те, що Кузьмін був у розшуку, ЦВК спочатку заборонила йому брати участь у виборах, але згодом допустила. Він отримав мандат від проросійської партії ОПЗЖ. Кузьмін неодноразово робив антиукраїнські заяви на каналах кума Путіна Віктора Медведчука.

На початку березня 2023 року суд заочно арештував екснардепа Кузьміна.

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