Суд дозволив затримати ватажка окупантів Криму Аксьонова

Дозвіл на затримання кримського "Гобліна" надав Київський апеляційний суд.
Київський апеляційний суд дозволив затримати головного ватажка окупантів в Криму Сергія Аксьонова.
Про це йдеться у рішенні суду від 30 листопада.
"Постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваного, громадянина А., з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задоволено", — йдеться в повідомленні.
Аксьонова підозрюють у таких злочинах:
- дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
- створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь в ньому;
- терористичний акт;
- блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства;
- захоплення державних або громадських будівель.
Зазначимо, у ЗМІ повідомляли, що Сергій Аксьонов у 1990-х перебував у ОЗУ "Сейлем" і мав прізвисько "Гоблін". Він начебто був пов'язаний з організацією замовних вбивств своїх конкурентів.
Нагадаємо, що окупанти в Криму затримали 31 людину за зустріч адвоката Семедляєва, який вийшов з ізолятора.
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