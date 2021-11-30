Суд дозволив затримати ватажка окупантів Криму Аксьонова

Дозвіл на затримання кримського "Гобліна" надав Київський апеляційний суд.

Київський апеляційний суд дозволив затримати головного ватажка окупантів в Криму Сергія Аксьонова.

Про це йдеться у рішенні суду від 30 листопада.

"Постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваного, громадянина А., з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задоволено", — йдеться в повідомленні.

Аксьонова підозрюють у таких злочинах:

дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь в ньому;

терористичний акт;

блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства;

захоплення державних або громадських будівель.

Зазначимо, у ЗМІ повідомляли, що Сергій Аксьонов у 1990-х перебував у ОЗУ "Сейлем" і мав прізвисько "Гоблін". Він начебто був пов'язаний з організацією замовних вбивств своїх конкурентів.

Нагадаємо, що окупанти в Криму затримали 31 людину за зустріч адвоката Семедляєва, який вийшов з ізолятора.

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