Суд дозволив Дубінському вийти під заставу: що відомо

Олександр Дубінський. / © УНІАН

Суд дозволив народному депутатові Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді, вийти під заставу.

Про це повідомив "Судовий репортер", а також Офіс генпрокурора у коментарі "УП".

Напередодні, 15 січня, Шевченківський районний суд Києва визначив альтернативний запобіжний захід для Дубінського - заставу у розмірі 33,28 млн грн. Зазначається, що це рішення ухвалене в межах справи про підозру в держзраді.

Водночас столичний суд залишив чинним арешт депутата до 14 березня 2026-го.

“Прокуратура має лише вступну і резолютивну частину судового рішення. Після ознайомлення з усім текстом, буде ухвалено рішення про можливість його апеляційного оскарження", - повідомили в ОП.

Справа Дубінського

У вересні 2024-го ДБР завершило розслідування стосовно Дубінського та ще чотирьох осіб, які вчинили держзраду у складі злочинної організації. За даними ДБР та СБУ, нардеп під позивним "Буратіно" здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь агресорки Росії. Зазначається, що організація розхитувала суспільно-політичну ситуацію в Україні та дискредитувала державу у світі.

Окрім того, Дубінського викрили на нових махінаціях. Його підозрюють у повторному організуванні незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, кілька днів тому лідерка партії «Батьківщина», народна депутатка Юлія Тимошенко отримала підозру від НАБУ та САП. За даними слідства, хабар пропонувався за голосування «за» або «проти» окремих законопроєктів у Верховній Раді.

САП просить обрати запобіжний захід Тимошенко у вигляді застави у розмірі 50 мільйонів гривень. Однак депутатка заявила, що не може сплатити заставу через блокування банківських рахунків ще до рішення суду.