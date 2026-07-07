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Суд дозволив зняти електронний браслет з колишнього віцепрем'єра
Колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову пом’якшили запобіжний захід — Вищий антикорупційний суд дозволив йому більше не носити електронний браслет
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив зняти електронний браслет з колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова, якого слідство пов’язує з корупційними схемами НАЕК «Енергоатом», викритими в межах операції НАБУ «Мідас».
Про це передає Центр протидії корупції.
Суд вирішив не продовжувати обов’язок носити електронний браслет.
Проте продовжив для Чернишова такі обов’язки:
повідомляти про зміну місця проживання та роботи;
прибувати до детектива, прокурора, суду
утримуватися від спілкування з іншими фігурантами справи (очевидно, йдеться про Міндіча, Цукермана та ще низку осіб);
здати закордонний паспорт.
Рішення ухвалив слідчий суддя Віктор Ногачевський.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олексій Чернишов опинився у центрі гучного корупційного скандалу, пов’язаного з організацією масштабної схеми «відкатів» у державному енергетичному секторі.
«Детективи задокументували передачу Чернишову понад 1,2 млн доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Останню суму в 500 тисяч доларів передали вже дружині Чернишова після того, як він став підозрюваним НАБУ та САП в іншій справі», — нагадали у Центрі протидії корупції
Сам колишній віцепрем’єр заперечує свою причетність до цих корупційних схем у НАЕК «Енергоатом».
Також повідомлялося, що елітні маєтки колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова у Козині під Києвом могли фігурувати у справі «Мідас».
18 листопада минулого року колишньому віцепрем’єр-міністрові Олексію Чернишову обрали запобіжний захід. Проте наступного дня за нього внесли понад 51 млн грн застави, тому він вийшов на волю.