Суд над Порошенком: 19 січня колишньому президенту можуть обрати запобіжний захід

Засідання заплановане 14:00.

Сьогодні, 19 січня, можуть оголосити запобіжний захід експрезиденту Петру Порошенку. Засідання Печерського райсуду столиці має розпочатися пообіді - о 14:00.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 19 січня.

П'ятого президента України підозрюють у держзраді та сприянні терористичним організаціям у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Його спільником у цій справі слідчі вважають проросійського політика Віктора Медведчука.

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Позавчора суд спробував обрати запобіжний захід Порошенку. Засідання тривало близько 12 годин. Сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у мільярд гривень. Натомість адвокати Порошенка свого підзахисного взагалі підозрюваним не вважають: через порушення під час оформлення підозри.

Сьогодні можуть оголосити запобіжний захід Петру Порошенку

Надвечір 17 січня суддя пішов до нарадчої кімнати, з якої так і не вийшов. Через п'ять годин очікування представник суду закрив засідання і обрання запобіжного заходу перенесли.