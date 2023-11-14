Суд наразі не обрав запобіжний захід Дубінському: адвокати заявили про відвід судді 

Але адвокати нардепа заявили про відвід судді, - пише Суспільне.

Засідання відбулося у закритому режимі.

Також захист Дубінського заявив про відвід судді, бо не встиг ознайомитися з матеріалами справи. Адвокати подали клопотання, щоб перенести засідання на завтра, 14 листопада. Суд його відхилив і надав пів години для ознайомлення. Тепер має відбутись авторозподіл судді і той або прийме відвід колеги, або ні.

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"Має відбутися авторозподіл справи на іншого суддю, який розглядає відвід, який надали мої адвокати, прийме рішення відводити чи не відводити. І після цього, якщо відвід відхилено, то ми маємо повертатися знову на судове засідання. Нас повідомлять, ми приїдемо", — зауважив нардеп.

13 листопада ЗМІ повідомили, що ДБР та СБУ прийшли з повторними обшуками до Дубінського, а саме – в межах справи про злочинну організацію, створену задля дискредитації іміджу України на міжнародній арені.

Нагадаємо, 3 листопада Дубінському було оголошено підозру в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

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