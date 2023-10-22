Суд не задовольняє скарги адвокатів Коломойського: заява захисника бізнесмена

До бізнесмена також не пускають членів його родини.

Захисники Ігоря Коломойського скаржаться на те, що слідчі судді не розглядають їхні скарги на органи слідства. Зокрема, адвокат Олександр Лисак, який представляє інтереси Ігоря Коломойського, висловив серйозну стурбованість та занепокоєння щодо систематичного порушення права на справедливий суд і недопущення судового контролю над рішеннями органів слідства.

Про це заявив адвокат у коментарі, переданому ТСН.ua.

"У сучасному кримінальному процесі можливість оскарження протиправних дій чи бездіяльності органів слідства до суду є важливою гарантією кримінального провадження. Проте, на жаль, судове оскарження протиправних дій чи бездіяльності органів слідства у кримінальному провадженні щодо Ігоря Коломойського є переважно безрезультативним та навіть містить ознаки умисного саботування їхнього розгляду зі сторони слідчих суддів. Наприклад, подані до Печерського районного суду міста Києва скарги на постанову про відмову у наданні дозволу Ігорю Коломойському на побачення з дружиною не розглядаються вже більше місяця, і станом на зараз навіть не призначені до розгляду. Це при тому, що за правилами Кримінального процесуального кодексу України вони мають бути розглянуті протягом 72 годин. Більше того, подане до Шевченківського районного суду міста Києва клопотання про надання дозволу на побачення з дружиною, з незрозумілих причин за місяць навіть не було зареєстроване, що є грубим порушенням права на судовий захист та здійснення судового контролю за кримінальним провадженням", - заявив адвокат Ігоря Коломойського Олександр Лисак.

Адвокат також зазначає, що ці порушення повністю нівелюють основоположні принципи судового контролю за досудовим розслідуванням та право на судовий захист, гарантовані положеннями національного та міжнародного законодавства.

Зі слів Лисака, сторона захисту звертатиметься до всіх можливих правозахисних інстанцій та міжнародних організацій для забезпеченнях таких засад кримінального провадження як законність, рівність перед законом і судом, змагальність та забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Нагадаємо, 6 жовтня Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського на зменшення застави у 3,9 мільярдів гривень. Раніше, у вересні Коломойському повідомили про підозру за двома статтями – шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Суд обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 509 млн грн.

Однак в середині вересня бізнесмену повідомили про ще одну підозру – у заволодінні 5,8 млрд грн "ПриватБанку", після якої суд збільшив розмір застави до 3 млрд 891 млн грн.

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