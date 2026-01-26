Суд змінив запобіжний захід для Тимошенко: що відомо

Юлія Тимошенко / © Associated Press

Реклама

Апеляційна палата відхилила скаргу Юлії Тимошенко на заставу, водночас їй дозволено вільно пересуватися Україною та спілкуватися з народними депутатами.

Про це повідомляє Суспільне.

Під час апеляційного розгляду адвокат Юлії Тимошенко вимагав уточнити походження внесеної застави та називав її розмір «необґрунтованим». Прокурор у свою чергу наполягав на збільшенні застави до 50 мільйонів гривень та встановленні електронного браслета для контролю пересування народної депутатки.

Реклама

Раніше за Тимошенко вже було внесено повну суму застави. Вона залишається на свободі, однак є обвинуваченою у справі про підкуп народних депутатів задля впливу на результати голосування. Незважаючи на відхилення апеляції, їй дозволено вільно пересуватися країною та вести комунікацію з парламентарями, що забезпечує збереження її політичної активності під час судового процесу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 14 січня НАБУ та САП офіційно вручили Тимошенко підозру. Їй інкримінують пропозицію неправомірної вигоди народним обранцям. За версією слідства, лідерка «Батьківщини» намагалася вибудувати систему «абонентської плати» для парламентарів.