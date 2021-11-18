Суд обрав Леросу запобіжний захід і забрав закордонний паспорт

Суд відмовився призначати політикові два місяці домашнього арешту.

Печерський районний суд Києва обрав позафракційному нардепові Гео Леросу запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань.

Про це інформує ТСН.ua.

Прокурор просив призначити Леросу цілодобовий домашній арешт на два місяці, проте суд не задовольнив цю вимогу.

Також Гео Лероса зобов'язали здати закордонний паспорт до 10 січня 2022 року.

Нагадаємо, що 11 листопада політикові вручили підозру за непристойний жест, який він показав під час виступу з трибуни Верховної Ради. Нардепові закидають "порушення громадського порядку".

12 листопада йому було повідомлено ще одну підозру: йдеться про умисне невиконання судового рішення. Лерос не спростував свій пост про брата очільника Офісу президента Дениса Єрмака.

Раніше ДБР відкрило кримінальне провадження на Гео Лероса.

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