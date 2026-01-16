Суд обрав Тимошенко запобіжний захід

Юлія Тимошенко / © Getty Images

Вищий антикорупційний суд України обрав лідерці «Батьківщини» Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у 33 млн грн. Її підозрюють у пропонуванні неправомірної вигоди народним депутатам.

Про це стало відомо з судового засідання 16 січня.

Окрім застави, Тимошенко зобов’язана:

здати свої здати закордонні паспорти,

не виїжджати за межі Київської області,

не спілкуватися з деякими депутатами,

прибувати за викликами до НАБУ,

інформувати про зміну місця проживання чи праці.

За словами адвокатів, лідерка «Батьківщини» не зобов’язана буде носити електронний браслет, як того вимагав прокурор.

До слова, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала про заставу для Тимошенко у 50 млн грн, але суд зменшив суму до 33 млн грн.

Зауважимо, політикиня раніше сказала журналістам, що збирається оскаржити рішення суду.

Підозра Юлії Тимошенко: деталі від НАБУ

Нагадаємо, у ніч проти 14 січня в офісі «Батьківщини» відбулися обшуки. А вже вранці стало відомо, що НАБУ та САП повідомили про підозру Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. За даними слідства, вона ініціювала переговори щодо створення системного механізму регулярних виплат депутатам в обмін на лояльне голосування, з авансовими платежами та координацією дій через захищений месенджер.

Правоохоронці зафіксували обговорення контролю голосувань, збору підтверджень виконання домовленостей, а також маніпуляцій із порядком денним і кадровими рішеннями парламенту. Під час слідчих дій у фігурантки виявили грошові кошти.

У НАБУ також оприлюднили аудіозаписи, які, за даними слідства, свідчать про системну схему купівлі голосів нардепів. На записах, датованих 12 січня 2026 року, обговорюються фінансові умови співпраці та механізм контролю голосувань, зокрема щодо кадрових рішень, як на підтримку, так і на блокування.