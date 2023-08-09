Суд обрав запобіжний захід нардепові Гуньку, якого спіймали на хабарі

Наступні два місяці Гунько проведе за ґратами, якщо за нього не внесуть 30 млн грн застави.

Сьогодні, 9 серпня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутатові від фракції "Слуга Народу" Анатолію Гуньку, якого підозрюють у корупції.

Про це йдеться у трансляції з ВАКС.

Гунька відправили під варту до 7 жовтня з можливістю внесення застави 30 млн грн. У разі внесення застави підозрюваного буде звільнено з-під варти із покладенням на нього певних обов'язків, які визначить суд.

За словами прокурора, нардепові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.

Сам Гунько поскаржився на політичний тиск і запевнив, що жодних підстав підозрювати його у незаконному збагаченні немає.

Нагадаємо, що 8 серпня СБУ повідомила про затримання нардепа, який за 85 тис. дол. "продавав" землю Національної академії аграрних наук. Депутата затримали "на гарячому".

У ЗМІ уточнили, що йдеться про депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька. за словами прокурорів, за свої "послуги" Гунько просив 221 тисячу доларів.

У "Слузі Народу" уточнили, що Гунько не є членом партії, проте визнали, що він входить до президентської фракції в парламенті.

Гунько переміг на довиборах по 208-му округу (Чернігівська область) 2020 року. Його конкурентом на окрузі був одіозний політик Олег Ляшко.

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