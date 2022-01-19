Суд обрав запобіжний захід Петру Порошенку

Порошенку обирали запобіжний захід у справі про підозру у державній зраді.

Печерський районний суд Києва у середу, 19 січня, обрав запобіжний захід колишньому президенту України Петру Порошенку. П'ятого президента відпустили із зали суду під особисте зобов'язання.

Про це стало відомо із засідання суду.

Сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід у вигляді двомісячного арешту з альтернативою внесення застави у мільярд гривень, зобов'язання здати паспорти та носити електронний браслет.

П'ятого президента підозрюють у держзраді та сприянні терористичним організаціям у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Його спільником у цій справі слідчі вважають проросійського політика, нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

Нагадаємо, у грудні 2021-го року Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Згодом з'явилася інформація, що в Офісі генпрокурора підписали клопотання до суду про арешт Порошенка. Втім, за кілька днів до нового року прокуратура відкликала клопотання про утримання під вартою експрезидента, ДБР це заперечує.

На початку січня 2022-го року Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Порошенка. Він у цей час перебував за кордоном - у Польщі. До України експрезидент повернувся 17 січня. Того ж дня було призначене судове засідання з обрання йому запобіжного заходу. Втім, після майже 12 годин засідання його перенесли на 19 січня.

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