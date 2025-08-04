Суд обрав запобіжний захід Гайдаю у справі про розкрадання дронів і РЕБ

Сергій Гайдай / © Сергій Гайдай

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

Про це йдеться у трансляції судового засідання.

«Застосувати до підозрюваного Сергія Гайдая запобіжний захід у вигляді тримальних під вартою на строк 60 днів», — заявив суддя.

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Окрім цього, суд визначив заставу у розмірі 10 мільйонів гривень. Сергія Гайдая підозрюють у розкраданні, пов’язаному з використанням безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, У суботу, 2 серпня, Кабінет міністрів погодив звільнення 49-річного Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації. Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко. 3 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади очільника Мукачівської РДА.

Раніше, з 2015 по 2018 роки, він очолював Мукачівську РДА у Закарпатській області. У 2019 році був радником голови Закарпатської ОДА.

З жовтня 2019-го до березня 2023-го Гайдай керував Луганською областю.

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У березні 2024 року президент Володимир Зеленський призначив його знову головою Мукачівської РДА.