Суд обрав запобіжний захід одному із керівників НАБУ, в якого знайшли квартиру в елітному ЖК

Йдеться про керівника одного з підрозділів детективів НАБУ Віталія Тєбєкіна, який під час війни купив квартиру в Ужгороді за 100 тис доларів без ремонту.

Слідчі встановили, що НАБУшник незаконно збагатився, а брудні гроші вклав у нерухомість, яку оформив на підставну особу. Тож, мова йде про більш серйозний злочин, ніж недостовірне декларування.

Сьогодні Печерський суд обрав «борцю з корупцією» запобіжний захід у вигляді застави в майже 3 млн грн. Крім того суд відсторонив Тєбєкіна від займаної посади.

Правоохоронці встановлюють звідки у співробітника НАБУ кошти на елітну нерухомість.