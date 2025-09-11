- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 161
- Час на прочитання
- 1 хв
Суд обрав запобіжний захід одному із керівників НАБУ, в якого знайшли квартиру в елітному ЖК
Майже 3 млн грн застави та відсторонення від посади: суд обрав запобіжний захід НАБУшнику, який приховав квартиру в елітному ЖК.
Йдеться про керівника одного з підрозділів детективів НАБУ Віталія Тєбєкіна, який під час війни купив квартиру в Ужгороді за 100 тис доларів без ремонту.
Слідчі встановили, що НАБУшник незаконно збагатився, а брудні гроші вклав у нерухомість, яку оформив на підставну особу. Тож, мова йде про більш серйозний злочин, ніж недостовірне декларування.
Сьогодні Печерський суд обрав «борцю з корупцією» запобіжний захід у вигляді застави в майже 3 млн грн. Крім того суд відсторонив Тєбєкіна від займаної посади.
Правоохоронці встановлюють звідки у співробітника НАБУ кошти на елітну нерухомість.