Суд переніс апеляцію у справі арешту майна Порошенка: яка причина

За словами адвоката, розгляд продовжать 9 березня.

Київський апеляційний суд переніс слухання щодо апеляції на рішення суду про арешт майна п'ятого президента та лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка через хворобу одного із суддів.

Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань журналістам, пише "Інтерфакс-Україна"

"У зв'язку із хворобою одного із суддів колегії розгляду апеляційної скарги щодо арешту майна Порошенка не було", - зазначив він.

За словами Голованя, захист просив якнайшвидше призначити розгляд апеляції. Розгляд продовжать 9 березня.

Захист Порошенка вважає, що ці перенесення пов’язані з політичною діяльністю.

Нагадаємо:

31 січня пʼятий президент України прийшов до Державного бюро розслідувань у супроводі своїх захисників і кількох депутатів із "ЄС", але затримався там лише на кілька хвилин. Слідчі допитати політика не змогли, бо він відмовився давати покази. Порошенко зазначив, що це для нього так само, ніби хтось у 1937 році хотів співпрацювати із НКВС. У ДБР зазначили, що зафіксували відмову Порошенка свідчити.

Допит Порошенка: п'ятий президент України відмовився співпрацювати зі слідством

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