Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Суд переніс розгляд апеляції Порошенка на 11 лютого

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Суд переніс розгляд апеляції Порошенка на 11 лютого

УНІАН

Таке рішення ухвалили через те, що Апеляційний суд досі не отримав матеріали провадження від Печерського райсуду.

Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президентові України Петру Порошенку.

Про це інформує ТСН.ua.

Засідання перенесено на 11 лютого 2022 року. За словами судді, він досі не отримав матеріали кримінального провадження від Печерського районного суду. Саме тому і було ухвалене рішення перенести розгляд скарги.

Нагадаємо, що і обвинувачення, і захист Порошенка подали апеляції. Прокурори, як і раніше, наполягатимуть на арешті Порошенка з альтернативою застави у мільярд гривень. Його ж адвокати оскаржують рішення суду, бо мовляв покладені зобов'язання обмежують політичну діяльність їхнього підзахисного.

Раніше у ДБР розповіли, за яких умов відбудеться "перехресний" допит Петра Порошенка та Віктора Медведчука.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація