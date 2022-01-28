Суд переніс розгляд апеляції Порошенка на 11 лютого

Таке рішення ухвалили через те, що Апеляційний суд досі не отримав матеріали провадження від Печерського райсуду.

Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президентові України Петру Порошенку.

Про це інформує ТСН.ua.

Засідання перенесено на 11 лютого 2022 року. За словами судді, він досі не отримав матеріали кримінального провадження від Печерського районного суду. Саме тому і було ухвалене рішення перенести розгляд скарги.

Нагадаємо, що і обвинувачення, і захист Порошенка подали апеляції. Прокурори, як і раніше, наполягатимуть на арешті Порошенка з альтернативою застави у мільярд гривень. Його ж адвокати оскаржують рішення суду, бо мовляв покладені зобов'язання обмежують політичну діяльність їхнього підзахисного.

Раніше у ДБР розповіли, за яких умов відбудеться "перехресний" допит Петра Порошенка та Віктора Медведчука.

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