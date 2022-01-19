Суд підтвердив законність та обґрунтованість підозри Порошенкові — Офіс генпрокурора

Венедіктова заявила, що прокуратура подасть апеляційне оскарження запобіжного заходу.

Підозру у державній зраді і сприянні діяльності терористичних організацій п’ятому президентові Петру Порошенку повідомили у спосіб, визначений законом.

Про це розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова, коментуючи рішення суду.

"Суд підтвердив законність та обґрунтованість цієї підозри, порядок її повідомлення, а також наявність ризиків, для запобігання яким прокуратура йшла із обранням запобіжного заходу", — заявила вона.

Венедіктова нагадала, що саме за її каденції вже було повідомлено про підозру народним депутатам, суддям, зокрема голові Конституційного суду.

"Це вже стало доброю традицією, коли медійні фігуранти кримінальних проваджень з особливим статусом оскаржують порядок повідомлення або саму підозру. Не така підозра, не в той день, не тією рукою вручили, не з тим виразом обличчя... Однак жодного факту скасування підозри з цих підстав не було", — додала чиновниця.

За її словами, у слідства були вагомі підстави не зволікати з повідомленням про підозру.

"В справі другого президента інституту підозри ще не було. Постанову про притягнення, як обвинуваченого, підписав слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури. Повідомлення про підозри та їх зміни четвертому президентові підписували прокурори Плеканчук, Брезицький, Псюк та Іванов. А в травні 2019 року повідомлення про підозру третьому президенту підписував прокурор відділу. Прізвище і підпис Генерального прокурора в повідомленнях про підозру колишнім президентам стоїть тільки моє. В підозрі, повідомленій у 2020 році”, — наголосила Венедіктова.

Повертаючись до "вугільної справи", фігурантом якої виступає Порошенко, вона наголосила на тому, що фабула справи є однаковою для всіх чотирьох підозрюваних. Вони є співучасниками.

"Прокурори щодо всіх фігурантів ішли з однаковим запобіжним заходом - тримання під вартою або 1 мільярд застави. Україні потрібна справедливість, і давайте шукати її цивілізовано в суді, не політизуючи ці процеси”, — резюмувала генпрокурорка.

Венедіктова уточнила, що прокуратура подасть апеляційне оскарження запобіжного заходу.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 січня, суд обрав запобіжний захід Петру Порошенку. П'ятого президента відпустили із зали суду під особисте зобов'язання.

У ДБР натомість заявили, що побачили підстави для оскарження запобіжного заходу для Порошенка.

В ОП прокоментували запобіжний захід Порошенку, заявивши про неупередженість судового процесу.