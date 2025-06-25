Олександр Грановський / © УНІАН

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Голосіївський районний суд міста Києва визнав безпідставними звинувачення щодо причетності екснардепа Олександра Грановського до нібито рейдерського захоплення ТРЦ Sky Mall. Ключовим аргументом суду стало те, що всі обставини цієї справи вже неодноразово вивчалися правоохоронними органами, і жодного разу слідство не встановило складу злочину в діях ані Грановського, ані інших учасників подій.

Джерело: ухвала Голосіївського суду у справі №752/13506/25 від 10.06.2025

У матеріалах справи зазначено, що досудове розслідування у справі Sky Mall спершу здійснювалося НАБУ, а згодом було передано до поліції Києва. У 2017 році відповідні кримінальні провадження були закриті слідчим управлінням Генеральної прокуратури через відсутність складу злочину.

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Пізніше, у 2021 році, справу повторно переглянув Офіс Генерального прокурора та остаточно закрив провадження — цього разу у зв’язку з відсутністю самої події злочину.

Додатково власне розслідування проводило й Державне бюро розслідувань. 30 грудня 2022 року ДБР остаточно припинило кримінальне провадження, зокрема й тому, що це саме діяння вже раніше розслідувалося і було закрите через відсутність ознак правопорушення.

Суд також звернув увагу на те, що заявник — колишній народний депутат Єгор Фірсов офіційно відкликав свою заяву та визнав, що конфлікт навколо Sky Mall має виключно приватно-правовий характер, а не ознаки кримінального злочину.

Таким чином, суд констатував: справа Sky Mall — це історія, яка неодноразово і ґрунтовно перевірялась слідчими органами, і жодного разу у ній не було виявлено підстав для кримінального переслідування.

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